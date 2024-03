Oggi, 18 marzo 2024, è una giornata di ricordo e commemorazione per le vittime della pandemia da Covid-19- Esattamente quattro anni dopo la tragica sfilata dei camion con le bare dei defunti a Bergamo. In una cerimonia che coinvolgerà diverse personalità, tra cui il commissario europeo Paolo Gentiloni e il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli, si renderà omaggio alle vittime della malattia che ha colpito duramente molte regioni italiane, in particolare Bergamo e Brescia.

Il ricordo sarà particolarmente vivo in queste aree fortemente colpite, nonostante per molti il Covid-19 sembri un lontano ricordo. La cerimonia di commemorazione è stata tuttavia offuscata dal vandalismo dei no vax, che hanno imbrattato con scritte e vernice rossa il Palaspirà, il palazzetto dello sport di Spirano, ospitante del primo centro vaccinale in Lombardia.

In diverse città, come Brescia e Nembro, si terranno momenti di lutto e di preghiera. A Brescia, le campane suoneranno a lutto alle 16:55 e le bandiere saranno a mezz’asta nei luoghi pubblici. A Nembro, la commemorazione è già iniziata con una preghiera al monte Cereto, dove sono stati elencati i nomi delle 188 vittime davanti a una croce commemorativa.

A Bergamo, la cerimonia avrà luogo sia al cimitero, con la presenza di Gentiloni, Locatelli e i sindaci della provincia, sia nel pomeriggio con la deposizione di una corona di fiori al bosco della Memoria, un parco-monumento alle vittime situato vicino all’ospedale Giovanni XXIII.