Secondo i i dati del ministero della Salute sono 179.106 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 188.797. Le vittime sono invece 373, mentre ieri erano state 385.

Sono 1.117.553 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 1.110.266. Il tasso di positività è al 16%, in lieve calo rispetto al 17% di ieri. Sono 1.707 i pazienti in terapia intensiva, 9 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 148. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.485, ovvero 174 in meno rispetto a ieri. Il direttore della prevenzione del ministero della salute nel video che accompagna il monitoraggio settimanale sui casi Covid in Italia spiega che cresce ancora anche se meno velocemente il tasso di incidenza di casi di Covid in Italia che raggiunge ormai quota 2.011 casi per 100 mila abitanti. Per l’Rt c’è invece una leggera flessione a 1,3. Per quanto concerne l’area medica si è al di sopra della soglia critica con diverse regioni oltre soglia anche per la terapia intensiva. Anche per Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), si registrano, dopo 12 settimane di crescita continua dell’epidemia di Covid-19, segnali di stabilizzazione dell’incidenza, precisando come, sapendo che Omicron è largamente dominante, sia fondamentale il rispetto rigoroso delle misure comportamentali e garantire la copertura vaccinale.