“Le tre varianti del virus sono nate nei Paesi meno attenti. Ora bisogna spingere con la terza dose e da maggio la quarta”. Lo dice al Messaggero Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all’università Cattolica di Milano, secondo cui a gennaio l’impennata dei contagi sarà impetuosa. Ma non si tornerà al lockdown, non per tutti almeno. Per Ricciardi “abbiamo subito la conseguenza delle scelte sbagliate di altri. Non è un caso che le 3 varianti che hanno caratterizzato il 2021 siano arrivate da paesi simbolo. La prima dal Regno Unito, che non ha fatto nulla per fermare il virus. La seconda dall’India, che aveva abbassato la guardia. E quest’ ultima dal Sudafrica, dove si è diffusa perché la copertura vaccinale è minima. Ora – conclude Ricciardi – finiamo il 2021 con una quarta ondata superiore per casi alle precedenti e la necessità di accelerare sulla terza dose”.