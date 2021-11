Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha detto a Radio Capital: “Non abbiamo bisogno di un lockdown per i non vaccinati. L’Austria ha fatto questa scelta drammatica perché era in ritardo con le coperture vaccinali ed ha tassi di incidenza dieci volte superiore ai nostri”. Inoltre, Ricciardi spiega che “il nostro governo ha preso decisioni tempestive, anche se non ci mettono completamente al sicuro. Ci sono troppe persone non vaccinate, si parla di sette milioni di italiani. Spero ci siano spazi per convincere le persone, anche irrigidendo le misure per il rilascio del Green pass. Noi ora lo rilasciamo seguendo indicazioni elaborate in Europa quando la variante Delta non era ancora dominante, osservando inoltre che la prossima settimana cresceranno i casi, proprio perché la variante Delta è molto più contagiosa. Un infetto ora contagia sei o sette persone. Dobbiamo aumentare il numero dei vaccinati”. Per Ricciardi, infine, “il tampone antigenico è il tallone d’Achille del Green pass”, visto che il test antigenico rapido “nel migliore dei casi non certifica la positività almeno del 30% dei soggetti. Il tampone è una misura inadeguata in questa fase epidemica”. Ma quindi come sarà questo Natale? “Sarà un Natale migliore perché rispetto all’anno scorso abbiamo un’arma in più che è appunto il vaccino. Quindi potremo avere un Natale più tranquillo, in cui potremo vedere non solo i nostri cari più stretti, ma anche i nostri amici”.