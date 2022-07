Secondo i dati del ministero della Salute sono 51.208 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano stati 68.170. Le vittime sono invece 77 rispetto alle 116 di ieri. Il tasso è al 19,5 %, stabile rispetto ieri quando era al 19,4%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 262.032 tamponi. Sono invece 405 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 28. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.925, 68 in più rispetto a ieri. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.429.865, ovvero 1.995 in meno rispetto a ieri. In totale sono 20.660.065 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono 170.875. I dimessi e i guariti sono 19.059.325 con un incremento di 53.793. L’indice di contagio Rt è sceso sotto 1, ossia al di sotto della soglia epidemica, come lo era stato l’ultima volta nei primissimi giorni di giugno.