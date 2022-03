Secondi i dati del ministero della Salute sono 72.568 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 137 (ieri erano state 180). Sono 1.054.167 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 18.043 nelle ultime 24 ore. In totale sono 13.563.466 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 157.314. I dimessi e i guariti sono 12.351.985, con un incremento di 55.967 rispetto a ieri.

Sono 490.711 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 587.015. Il tasso di positività è al 14,8%, stabile rispetto al 14,5% di ieri. Sono invece 477 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 25 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.410, ovvero 63 in meno rispetto a ieri.

Secondo l’OMS, dopo una diminuzione consistente dalla fine di gennaio 2022, il numero di nuovi casi settimanali di Covid-19, nelle sei regioni dell’Organizzazione, è aumentato dell’8% durante la settimana dal 7 al 13 marzo 2022. Il numero di nuovi decessi ha continuato a diminuire, con il -17% rispetto alla settimana precedente. Sono stati segnalati oltre 11 milioni di nuovi casi e poco più di 43.000 nuovi decessi, che portano a oltre 455 milioni i casi confermati e a oltre 6 milioni di decessi a livello globale.