ROMA – “Grazie alla campagna di sensibilizzazione in corso sono aumentate le somministrazioni degli anticorpi monoclonali, in particolare al Policlinico di Tor Vergata se ne somministrano in media quattro ogni giorno e sono 225 in totale le somministrazioni con età media di 61 anni, tutti con altre patologie e reclutabili secondo le linee guida nazionali. Complessivamente nel Lazio sono stati somministrati oltre 2 mila e 300 anticorpi monoclonali con un incremento del 25%. Prosegue dunque l’attività ed è stato istituito il Numero Verde 800.118.800 per il triage telefonico”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.