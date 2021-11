ROMA – “Sono aperte le prenotazioni per i vaccinati con J&J che, indipendentemente dall’età, devono fare il richiamo trascorsi 180 giorni . Il portale della Regione Lazio per prenotazione, consultazione e gestione dell’appuntamento per la vaccinazione covid-19.

Il vaccino del richiamo sarà il Pfizer o Moderna. Basta inserire la tessera sanitaria e scegliere l’hub vaccinale o la farmacia più vicina. La disponibilità è immediata. E’ possibile effettuare il vaccino anche contattando direttamente il proprio medico di medicina generale”. Lo comunica in una nota l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.