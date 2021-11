Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Timeline su SkyTg24 ha detto: “Bisogna vaccinare i bambini perchè se si ammalano c’è un rischio che abbiano complicanze anche gravi. E bisogna parlare del Long Covid, perchè forse il 40enne non va in terapia intensiva ma così come nei bambini dopo ci possono essere dei disturbi che durano a lungo, perchè il virus attacca più organi”.

Per il vaccino per i bambini, Sileri ha precisato che “sarà disponibile dai primi di dicembre”. Ha poi aggiunto: “A Natale consentirò che entrino a casa mia solo persone che sono vaccinate, non voglio mettere a repentaglio la salute dei miei figli, nè la salute dei miei genitori. Bisogna ridurre le chance che qualcuno mi porti il virus a casa. Consigliamo poi di usare la mascherina Ffp2 sui mezzi pubblici, lo consigliamo ma non c’è l’obbligo. Il super Green Pass durerà un periodo ristretto di tempo, cioè sarà temporaneo”.