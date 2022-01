La firma questa mattina a Palazzo dei Priori da parte del commissario prefettizio Scolamiero e del direttore generale ASL Donetti

VITERBO – È stato firmato questa mattina a Palazzo dei Priori un accordo tra Comune di Viterbo e Asl per l’utilizzo temporaneo ed esclusivo del piano superiore del parcheggio multipiano di proprietà del Comune di Viterbo, adiacente la Cittadella della Salute della ASL di Viterbo, con accesso da strada Pietrare.

Il documento, sottoscritto dal commissario prefettizio Antonella Scolamiero e dal direttore generale ASL Daniela Donetti, fa seguito alla richiesta della Asl, nell’ambito dell’emergenza pandemica. La stessa Asl ha infatti la massima urgenza di utilizzare temporaneamente un’area aziendale oltre a quelle già individuate, per attivare un nuovo drive in per consentire il monitoraggio dei contagi sulla popolazione scolastica della provincia.

L’area – come si legge nell’accordo – è ubicata all’interno della proprietà della Cittadella della Salute e sarà destinata al parcheggio delle autovetture della Asl utilizzate per le funzioni e attività delle UU.OO organizzative aziendali.

L’accordo ha carattere temporaneo dal 7 gennaio al 31 marzo 2022. La durata prevista è legata anche ai tempi indicati dalla vigente normativa regionale e nazionale sull’effettuazione di campagne di screening scolastico e non, e/o campagna vaccinale legata all’emergenza pandemica COVID-19. Per la sottoscrizione dell’accordo è stato espresso parere favorevole anche da parte dell’amministratore unico Francigena, società partecipata del Comune che ha in gestione tale parcheggio.