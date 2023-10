Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la creazione di una forza internazionale ad Haiti per sostenere le forze di polizia del paese, che si trovano ad affrontare la violenza delle bande criminali. Questa missione, fortemente richiesta dal governo di Port-au-Prince, rappresenta un passo significativo per affrontare la crisi di sicurezza in Haiti.

La risoluzione del Consiglio di Sicurezza ha ottenuto 13 voti a favore e due astensioni, da parte di Russia e Cina. La missione, denominata “missione multinazionale di sostegno alla sicurezza,” è prevista per un periodo iniziale di dodici mesi, con una rivalutazione dopo nove mesi.

L’obiettivo principale della missione è quello di fornire un supporto operativo alla polizia haitiana nella lotta contro le bande criminali. Inoltre, si prevede che la missione aiuti a proteggere infrastrutture critiche come scuole, porti, ospedali e aeroporti, contribuendo al miglioramento complessivo delle condizioni di sicurezza in Haiti.

La risoluzione consente alla missione, in cooperazione con le autorità haitiane, di prendere misure eccezionali e proporzionate per prevenire la perdita di vite umane, tra cui arresti, nel rispetto del diritto internazionale. Tuttavia, la risoluzione non specifica la dimensione esatta della missione.

La creazione di questa forza internazionale rappresenta un impegno importante della comunità internazionale per affrontare la crescente instabilità e violenza in Haiti e per sostenere gli sforzi locali per ripristinare la sicurezza e la stabilità nel paese caraibico.