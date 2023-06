Il Cremlino ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin è aperto a qualsiasi contatto e idea per discutere le varie opzioni di risoluzione del conflitto ucraino. Secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, Putin è sempre stato disponibile per tali discussioni. Nel frattempo, l’Ucraina ha denunciato il rapimento di altri 150 bambini ucraini da parte dei russi nella regione occupata di Lugansk. Secondo il Centro di resistenza nazionale ucraino, i bambini sono stati portati in due centri nel Caucaso russo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che finora 19.393 bambini ucraini sono stati trasferiti illegalmente in Russia dalle regioni di Donetsk e Lugansk.

Nel frattempo, la Russia ha lanciato due droni kamikaze Shahed sull’Ucraina nella notte scorsa, entrambi abbattuti dalle difese aeree di Kiev. Secondo lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, i droni sono stati distrutti nella regione di Mykolaiv. Le forze ucraine hanno anche abbattuto quattro droni russi di diversi tipi, tra cui Lancet, Orlan-10, Orlan-30 e Zala, oltre a un drone non identificato.

La situazione nel conflitto tra Russia e Ucraina continua a essere tesa, con entrambe le parti impegnate in azioni militari e accuse reciproche. La disponibilità di Putin a discutere le opzioni di risoluzione potrebbe rappresentare un segnale di apertura per cercare di raggiungere una soluzione pacifica al conflitto. Tuttavia, resta da vedere come si svilupperanno le negoziazioni e se porteranno a un reale progresso nella risoluzione della questione ucraina.