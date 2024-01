Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha presentato le previsioni di crescita economica per l’Italia nel suo aggiornamento del World Economic Outlook. Secondo il rapporto, l’Italia vedrà una crescita dello 0,7% nel 2024 e dell’1,1% nel 2025. Queste previsioni confermano l’attuale tasso di crescita dello 0,7% per l’anno in corso, mentre il dato per il 2025 è stato leggermente rivisto al rialzo di 0,1 punti percentuali.

L’Italia si posiziona in modo favorevole rispetto ad altre economie europee nel 2024, superando il Regno Unito con una crescita dello 0,6% e la Germania con lo 0,5%.

Per il 2023, il Prodotto Interno Lordo (PIL) italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è cresciuto dell’0,7% rispetto al 2022, che aveva registrato un aumento del 3,7%. Questi dati tengono conto di due giornate lavorative in meno nel 2023 rispetto all’anno precedente. I risultati completi dei conti nazionali annuali saranno resi noti il 1° marzo.

Le previsioni del governo indicavano originariamente una crescita dello 0,8% per il 2023, ma il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha sottolineato il rischio di un rallentamento economico a seguito degli eventi legati al conflitto tra Israele e Hamas, che potrebbe portare a una revisione al ribasso delle stime.

La variazione acquisita per il PIL italiano nel 2024, ossia la crescita economica ottenuta se rimanesse costante per tutto l’anno, è del +0,1%.

Nel quarto trimestre del 2023, il PIL italiano ha registrato un aumento dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,5% in termini tendenziali. Nel contempo, il PIL tedesco nel quarto trimestre 2023 è diminuito dello 0,3% rispetto al trimestre precedente.

Complessivamente, l’Eurozona e i 27 Paesi dell’Unione Europea hanno registrato una crescita annuale del PIL dello 0,5% nel 2023, secondo le prime stime di Eurostat.