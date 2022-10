di WANDA CHERUBINI-

VITERBO- Il Sole 24 Ore ha pubblicato le statistiche sulla criminalità riferite ai dati del 2021. Preoccupano le violenze sessuali, che vedono prima in classifica Trieste con 59 denunce e ultima Ascoli Piceno con 7. Viterbo si colloca in 35esima posizione con 29 denunce, pari al 9,4% di denunce ogni 100 mila abitanti. Viterbo fa peggio per violenze sessuali in danni a minori di 14 anni: si colloca all’ottavo posto con 5 denunce, mentre al primo troviamo Pesaro Urbino con 8 denunce ed all’ultimo posto Treviso con nessuna denuncia. Va meglio invece per quanto riguarda i furti dove Milano si colloca al primo posto con 95269 denunce, ultima Oristano con 464 denunce, Viterbo al 72esimo posto con 2201 denunce. Posizione analoga, al 75 esimo posto Viterbo

la detiene per gli omicidi colposi con 7 denunce, mentre al primo posto di colloca Verbano cesi Ossola con 16 denunce ed ultima Sondrio con zero denunce. Per omicidi da incidente stradale Viterbo si piazza al 70esimo posto con 4 denunce, mentre in prima posizione troviamo Isernia con 5 denunce e ultima Sondrio con zero. Per omicidi da incidente sul lavoro, Viterbo è all’ultimo posto con zero denunce, mentre al primo posto c’è Verbano Cusio Ossola con 2 denunce. Viterbo si colloca in ultima posizione anche per infanticidi con zero denunce (prima in classifica è Agrigento) e per omicidi preterintenzionali sempre con zero casi (prima è Vibo Valentia con un caso). Anche per tentati omicidi Viterbo si colloca nelle ultime posizioni, al 94 esimo con un caso, mentre al primo posto c’è Trieste con 11 casi ed ultima Verbano Cusio Ossola con zero casi. Per danneggiamenti, invece, Viterbo si colloca a metà classifica, in 58esima posizione con 1088 denunce, mentre al primo posto si colloca Torino ed in ultima Pordenone. All’incirca la stessa posizione è occupata da Viterbo per furti di motociclo, collocandosi al 60esimo posto con 17 denunce (prima Napoli con 4497 denunce ed ultima Isernia con zero casi). Per i furti di autovetture Viterbo fa ancora meglio, collocandosi al 70esimo posto

con 85 denunce (prima posizione per Barletta Andrio trani con 2757 denunce ed ultima Oristano con 8 denunce). Va bene anche per i furti in esercizi commerciali, con Viterbo che si colloca alla 77esima posizione con 154 denunce, mentre in prima posizione si colloca Milano con 7218 denunce ed ultima Enna con 23 denunce. Per i furti con scippo al primo posto si colloca Napoli con 1708 denunce, in ultima posizione Oristano con zero denunce e Viterbo che con 2 denunce si piazza al 103 esimo posto. Per i furti con destrezza, invece, Viterbo si piazza al 66esimo posto con 120 denunce (prima Milano con 21560 denunce ed ultima Enna con 10 denunce). Per i furti di ciclomotori Viterbo è al 46 esimo posto con 26 denunce, mentre prima è Trapani con 21,4 denunce e ultima Gorizia con una denuncia. Per i furti di auto in sosta Viterbo è al 49esimo posto con 252 denunce (Milano è prima con 10573 casi e ultima Potenza con 49 denunce). Per i furti in abitazione in prima classifica Ravenna con 1888 denunce e ultima Oristano con 73 denunce. Viterbo è al 53esimo posto con 575 denunce. Per le rapine, Viterbo è al 90esimo posto con 28 denunce, mentre prima è Rimini con 444 denunce e ultima Enna con 3.

Per le rapine in abitazione Viterbo è invece in 34esima posizione con 10 denunce, mentre Piacenza è prima con 18 e ultima Enna con zero denunce. Ultimo posto per Viterbo con zero denunce per le rapine in banca, mentre prima è Ravenna con 4 denunce. Per le rapine in esercizi commerciali Viterbo si colloca in 101 esima posizione con una denuncia, mentre Torino è in vetta alla classifica con 263 denunce ed in ultima posizione Vibo Valentia con zero denunce. Per l’associazione a delinquere Viterbo è al 54 esimo posto con 2 denunce, al primo è Isernia con 3 denunce, mentre all’ultimo posto è Terni con zero denunce. Per le associazioni di tipo mafioso Viterbo è in ultima posizione con zero denunce, mentre al primo posto c’è Napoli con 55 denunce. Per riciclo e impiego di denaro Foggia è in prima posizione con 59 denunce, ultima Massa Carrara con zero denunce, mentre Viterbo è all’83esima posizione con 3 denunce. Per truffe e frodi informatiche Viterbo è al 53 esimo posto con 1481 denunce, mentre Gorizia è al primo posto e Bolzano all’ultimo. Per gli incendi Viterbo è in 15esima

posizione con 78 denunce, al primo troviamo Matera con 152 denunce e ultima Udine con 3 denunce. Per lo spaccio Viterbo si colloca al 28esimo posto con 122 denunce, mentre La Spezia al primo posto con 207 denunce e ultima Asti con 19 denunce. Per lo sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile Viterbo è al 54 esimo posto, al primo c’è Venezia con 77 denunce e ultima Potenza con zero casi. Per i delitti informatici Viterbo è al 49 esimo posto con 99 denunce, mentre al primo è Mantova con 707 denunce e ultima Barletta Andria Trani con 45 denunce. Per il contrabbando Viterbo è ultima con zero denunce, mentre al primo posto troviamo Napoli con 461 denunce. Per gli stupefacenti Viterbo è al 24esimo posto con 191 denunce, mentre La Spezia al primo posto con 250 denunce e Asti all’ultimo con 34 denunce. Per la produzione e traffico di droga Viterbo si piazza al 10esimo posto con 26 denunce, al primo Nuoro con 61 denunce e ultimo Lecco con 2 denunce. Per le percosse Viterbo è al 44esimo posto con 26 denunce, mentre al primo c’è Imperia con 144 denunce ed ultima Barletta Andria Trani con 41 denunce. Per le minacce Viterbo è al 34esimo posto, mentre al primo si piazza Vibo

Valentia con 449 denunce e ultima Udine con 304 denunce. Per danneggiamento seguito da incendio Viterbo è al 74 esimo posto, mentre al primo c’è Caltanissetta con 192 denunce ed all’ultimo Lodi con 2 denunce. Per gli altri delitti troviamo Viterbo in 25 esima posizione con 2778 denunce, mentre al primo Bologna con 12934 denunce ed ultima in classifica Treviso con 3531 denunce. Per la contraffazione di marchi Viterbo è al 41esimo posto con 14 denunce, prima Isernia con 20 ed ultima Oristano con zero denunce. Per violazione della proprietà intellettuale Viterbo è in ultima posizione con zero denunce, mentre al primo c’è Piacenza con 79 denunce. Infine, per lesioni colpose Viterbo è al 39 esimo posto con 334

denunce, in prima posizione troviamo Trieste con 418 denunce ed in ultima posizione Udine con 322 denunce. Dall’indagine, quindi, emerge come preoccupano per Viterbo omicidi volontari, stupefacenti e incendi. In totale Viterbo si colloca al 59 esimo posto della classifica con 8937 denunce, pari a 2905 denunce ogni 100 mila abitanti, con un caldo del 4,8% rispetto all’anno precedente. Nel Lazio fanno peggio Roma, che si colloca in quinta posizione con 4856 denunce ogni centomila abitanti per un totale di 205.053 denunce, Latina al 37esimo posto con 3253 casi ogni centomila abitanti (18.401 totali). Fanno meglio Frosinone al 96esimo posto, con 2366 casi ogni 100mila abitanti (11.084 in totale) e Rieti che è 69esima, coi suoi 2750 per 100mila abitanti (4144 totali).