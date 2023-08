L’imminente simposio di Jackson Hole, in programma dal 24 al 26 agosto, si trova ad affrontare una serie di sfide cruciali nel settore finanziario, in particolare a causa della crisi immobiliare in corso in Cina. Durante l’evento, i banchieri centrali si riuniranno per discutere delle politiche monetarie e dei cambiamenti strutturali nell’economia globale. La crisi cinese, caratterizzata da un rallentamento economico e da emergenze finanziarie, sta mettendo sotto pressione non solo gli investitori, ma anche le banche centrali, in particolare la Federal Reserve (Fed) degli Stati Uniti.

L’attenzione è rivolta al presidente della Fed, Jerome Powell, che guiderà il simposio e potrebbe delineare la futura direzione della politica monetaria. Tuttavia, l’incertezza legata alla crisi cinese sta complicando il lavoro delle banche centrali, che cercano di affrontare l’aumento dell’inflazione e delle tensioni finanziarie. La bancarotta di Evergrande e la crisi di Zhongrong International Trust rappresentano un pericolo di contagio che potrebbe avere ripercussioni globali.

Gli esperti sottolineano che una crisi cinese potrebbe avere un impatto sul resto del mondo attraverso vari canali. Nonostante la Cina non sia pienamente integrata nel sistema finanziario globale, le fluttuazioni nei prezzi delle materie prime e una diminuzione della fiducia potrebbero innescare una “avversione al rischio”, portando all’apprezzamento del dollaro e al calo delle borse internazionali.

Uno degli aspetti più preoccupanti è l’effetto sulla crescita economica reale. Date le strette connessioni tra le economie cinese e statunitense, un rallentamento significativo della crescita cinese potrebbe avere conseguenze importanti sugli Stati Uniti e sul resto del mondo. Le previsioni di crescita della Cina per quest’anno sono già state riviste al ribasso da diverse istituzioni finanziarie.

L’ex segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Larry Summers, esprime preoccupazioni sulla possibilità che gli Stati Uniti possano diventare bersaglio della frustrazione cinese e sottolinea l’importanza di un approccio cautelativo verso Pechino. La segretaria al Tesoro americano, Janet Yellen, ha recentemente evidenziato la crescita cinese come un fattore di rischio, ma si è mostrata ottimista sulla tenuta dell’economia statunitense.

L’incertezza derivante dalla crisi cinese, insieme alla guerra in Ucraina e alle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina, rendono il panorama economico attuale estremamente mutevole e complicato da gestire per le banche centrali e gli attori finanziari globali. Il simposio di Jackson Hole rappresenta un’occasione cruciale per discutere delle sfide attuali e delle strategie future per affrontare l’incertezza economica globale.