Le Gallerie degli Uffizi sono stati, per la prima volta, con 1.721.637 ingressi nel 2021, il luogo di cultura più visitato d’Italia. Hanno superato il Colosseo (che con 1.633.436 ingressi è al secondo posto), il Parco archeologico di Pompei (1.037.766) ed i Musei Vaticani (1.612.530). A rendere noto il dato le stesse Gallerie degli Uffizi, sulla base della classifica stilata dal Giornale dell’Arte, sui visitatori di musei ed esposizioni in Italia e nel mondo nel 2021. In particolare, grazie alla riattivazione da parte del ministero della Cultura della domenica gratuita di ingresso il primo fine settimana del mese, per le Gallerie degli Uffizi è stato questo il weekend il più frequentato dal 2019, con 32.912 visitatori.