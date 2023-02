ROMA- L’area intorno al Colosseo versa in condizioni di abbandono e di pericolo, non può essere questo il biglietto da visita della nostra città, tanto più se si pensa che dovremo accogliere milioni di visitatori con il Giubileo 2025.

Così in una nota Dario Nanni presidente della Commissione Capitolina Giubileo 2025 e membro della Commissione Cultura. La scala mobile della fermata metro Colosseo è chiusa, infiltrazioni di acqua direttamente sulla banchina, l’affaccio sull’Anfiteatro Flavio inagibile per la caduta massi, i rifiuti sparsi sulla collina circostante. Inoltre, lungo via dei Fori Imperiali i turisti sono addirittura costretti a camminare sulla strada per 200 metri a causa delle transenne.

Un degrado che non è ammissibile per una delle aree più iconiche di Roma, meta di migliaia di turisti che ogni giorno assistono ad uno spettacolo surreale tra meraviglia e incuria. Motivi sufficienti per vigilare con estrema attenzione sui lavori di ripristino del decoro intorno al Colosseo, per far sì che essi procedano speditamente.

Per queste ragioni – conclude Nanni – sarà presto calendarizzata all’ordine dei lavori della Commissione Giubileo l’audizione degli uffici coinvolti per conoscere le soluzioni che si intendono adottare e tempi d’intervento delle stesse, affinché quell’area ricca di storia e bellezza millenarie, venga restituita nel più breve tempo possibile ai cittadini e ai turisti.