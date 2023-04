Nonostante i dettagli sulle prospettive occupazionali non siano ancora stati resi noti e le intenzioni sembrano quelle di mantenere gli attuali livelli, a preoccupare le organizzazioni sindacali è lo “spacchettamento” dei supermercati ceduti a Tigre all’imprenditoria. Proprio come accaduto per i franchising di Carrefour e Conad: dalla grande azienda ad una costellazione di imprenditori singoli. Il rischio è quello di veder livellati costo del lavoro, diritti e tutele verso il basso.

“Quel che verrebbe da dire è ‘distintività cooperativa ultimo atto’.” – commenta ai microfoni di RomaToday Roberta Valenti, segretaria regionale della Uiltucs. “Andiamo incontro al solito modello della frammentazione dei punti vendita ceduti che rende difficile il controllo su piene tutele e garanzie per tutti i lavoratori. E’ un’operazione alla quale ormai siamo abituati ma che lo faccia anche la Coop ci lascia sbalorditi, sta rinunciando al suo tratto distintivo cooperativo sacrificandolo all’altare del profitto. Fa in sostanza quel che hanno fatto le grandi multinazionali. Una mutazione irreversibile”.

Per i lavoratori cambierà anche il tipo di contratto: non più quello attuale della cooperazione “che – sottolinea la sindacalista – prevede nello stipendio il pagamento del 100% anche per le assenze per malattia”, ma Tigre applicherà quello della distribuzione moderna organizzata.

La cessione dei supermercati Coop a Tigre dovrebbe chiudersi in un paio di settimane. Intanto mentre la clientela gira tra le corsie intenta a fare la spesa di Pasqua, gli 800 lavoratori si interrogano sul loro futuro. Su come questa ennesima cessione e cambio di insegna cambierà le loro vite.