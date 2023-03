Da oggi entra in vigore il nuovo divorzio, voluto dalla riforma Cartabia, per cui si accorciano i tempi. Ci sarà un unico procedimento per separazione e divorzio. Entro 90 giorni il giudice istruttore dovrà fissare la prima udienza, anche se aumenteranno i documenti da presentare. Dovrà essere fatta una panoramica sulla situazione reddituale ma sarà prevista una condanna per risarcimento danni per il genitore o il coniuge che dovesse eventualmente celare i propri redditi. Inoltre, le coppie con figli dovranno presentare un piano genitoriale con tutte le attività dei minori e un piano di visite ed anche i minori verranno ascoltati per i provvedimenti che li riguardano. Ma gli esperti del settore elencano dei dubbi, a partire da come i tribunali riusciranno effettivamente a smaltire i carichi di lavoro. Sulla carta, sottolineano, i tempi si dimezzano, ma nella realtà bisognerà vedere “in corso d’opera”.