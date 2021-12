Oggi scattano le misure del nuovo super green pass con un nuovo record di Green pass scaricati, ovvero 1.310.001 tra quelli “base” e quelli definiti “rafforzati” nelle ultime 24 ore. Il super green pass è entrato in vigore oggi fino al 15 gennaio. Ieri, secondo i dati del Governo, sono stati scaricati 968.069 Green pass per avvenuta vaccinazione, 336.563 quelli per l’effettuazione di un tampone e 5.369 per guarigione dal Covid. Intanto oggi il primo multato è a Roma, durante i controlli del green pass per i passeggeri di bus e metro. L’uomo, 50enne romeno, che era appena sceso dall’autobus, è stato sanzionato dalla polizia municipale a piazzale Flaminio. L’uomo ha detto che si voleva vaccinare nei prossimi giorni. Per lui è scattata una sanzione di 400 euro.