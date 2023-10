La nota scrittrice Dacia Maraini ha elogiato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la sua recente decisione di separarsi dal suo compagno Andrea Giambruno, padre della loro figlia Ginevra. Maraini ha sottolineato che Meloni è una figura pubblica e quindi il suo comportamento è simbolico e importante per il pubblico.

La scrittrice ha spiegato che Meloni ha fatto bene a prendere le distanze dal suo compagno a causa di comportamenti poco dignitosi e volgari. Maraini ha evidenziato come il compagno di Meloni abbia fatto battute inappropriate e si sia comportato in modo misogino e arcaico, suggerendo un atteggiamento maschilista. La decisione di separarsi non riguarda solo il compagno, ma anche questo tipo di comportamento, secondo Maraini.

Maraini ha elogiato l’intelligenza di Meloni nel prendere questa decisione, sottolineando che rappresenta un atto di intelligenza, specialmente considerando il suo ruolo di governo e la necessità di rappresentare tutti gli italiani. La scrittrice ha evidenziato l’importanza di giudicare le azioni di Meloni caso per caso, anziché basarsi su bandierine politiche.

Maraini ha anche sottolineato che la decisione di separarsi dovrebbe essere rispettosa e non degenerare in odio o rancori, come è accaduto in alcuni casi pubblici noti. Infine, Maraini ha commentato la retorica di Meloni sulla famiglia, notando che, nonostante alcuni comportamenti personali, non la si può rimproverare, ma dovrebbe riflettere sulla moderna definizione di famiglia.