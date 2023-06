La Camera dei Deputati si appresta a discutere il decreto Pa, suscitando un acceso scontro politico a causa degli emendamenti che limitano i controlli della Corte dei Conti sulle spese del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il governo ha l’obiettivo di procedere rapidamente e non esclude l’ipotesi di ricorrere allafiducia per poi procedere con l’approvazione del testo al Senato. Tuttavia, al Parlamento si stanno preparando il Partito Democratico (Pd) e il Movimento 5 Stelle (M5S) per combattere, soprattutto se la discussione in Aula verrà tagliata. Entrambi i partiti sono già pronti a fare fronte comune. Tuttavia, le forze di maggioranza sembrano non essere intenzionate a prolungare ulteriormente un dibattito che si è protratto per un lungo periodo e che il governo intende chiudere il prima possibile.