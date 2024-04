Il recente Documento di economia e finanza, l’ultimo prima delle revisioni delle regole di governance economica dell’UE, si concentra sui dati di bilancio tendenziali senza rivelare dettagli sui programmi futuri.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha descritto i bonus edilizi come un’eredità pesante, rappresentando una spada di Damocle per i conti pubblici. Nonostante ciò, riguardo alla possibilità di una correzione di rotta per affrontare l’impatto di questi bonus sul debito, Giorgetti ha indicato che, se necessario, verranno apportate correzioni per rispettare gli obiettivi stabiliti precedentemente.

Il Consiglio dei ministri si prepara a varare il Def, che terrà conto anche delle incertezze sui finanziamenti al settore edilizio. I dati mensili dell’Enea mostrano un accumulo di detrazioni del superbonus per oltre 122 miliardi di euro fino a marzo, con una proiezione finale superiore ai 210 miliardi di euro.

I bonus, nati durante l’emergenza pandemica, hanno contribuito a sostenere la crescita economica italiana, mantenendo il PIL intorno all’1%, secondo quanto sarà riportato nel Def del 2024. Anche se leggermente inferiore alla stima della Nadef dell’autunno precedente, tale crescita è comunque superiore alle previsioni di istituzioni come la Banca d’Italia, il FMI e la Commissione europea.

Il grosso del deficit derivante dai bonus edilizi sembra ricadere sul 2023, mentre le stime per il 2024 rimangono in linea con quelle della Nadef. Il Def che sarà presentato si concentrerà principalmente sui dati tendenziali a breve termine anziché sui programmi futuri, in linea con il nuovo Patto di stabilità che influenzerà la presentazione dei documenti all’UE.

Tuttavia, questa scelta ha sollevato critiche da parte dell’opposizione, che ritiene che un Def solo tendenziale non fornisca una visione chiara delle politiche economiche future. Nonostante ciò, sembra che questa decisione sia stata concordata con Bruxelles, considerando il 2024 come un anno di transizione verso le nuove regole.

Il futuro richiede un quadro economico più dettagliato, soprattutto considerando la necessità di affrontare il debito pubblico e rifinanziare alcune politiche, come il taglio del cuneo fiscale e l’Irpef a tre aliquote nel 2025. La crescita economica rimane cruciale, così come il ruolo degli aiuti europei del Pnrr, mentre si progettano riforme strutturali per migliorare la sostenibilità economica a lungo termine.