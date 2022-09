L’ultimo nato della famosa Maison Janneau presentato a Roma all’Enoteca Arcioni. Il Grand Armagnac Janneau 1973, non ancora in commercio, è arrivato con un’unica, prestigiosa bottiglia a piazza Crati. Claudio e Massimiliano Arcioni a fare gli onori di casa, Jean-Noël Dollet (Direttore e Mastro Cantiniere di Armagnac Janneau) e di Pino Perrone, Spirit Expert e creatore del Whisky Festival di Roma, in cattedra

Di Stefania Pascucci

Un cenacolo di iniziati (con qualche curioso fuori sacco), sabato scorso, nel tempio degli Arcioni, attorno a un tavolo sovrastato dai dipinti raffiguranti avi e capostipiti di una antica famiglia di vinattieri romani arrivati alla quarta generazione. Una location di classe per godere di un evento abbastanza fuori dal comune, la presentazione dell’ultimo nato della Armagnac Janneau, non ancora sul mercato e arrivato appositamente con un’unica, preziosa bottiglia a Piazza Crati: il Grand Armagnac Janneau 1973 . E’stata l’occasione per immergersi nella storia dell’Armagnac Janneau e di uno dei distillati simbolo della Francia. Dalla rivalità storica con i cugini del Cognac, alla storia di un brand iconico come Janneu che ha davvero scritto pagine importanti come l’utilizzo del post still introdotto nel 1972, ancora oggi utilizzato solamente da tre produttori. Claudio e Massimiliano Arcioni a fare gli onori di casa, Jean-Noël Dollet (Direttore e Mastro Cantiniere di Armagnac Janneau) e di Pino Perrone, Spirit Expert e creatore del Whisky Festival di Roma, in cattedra a raccontare l’unicità dell’Armagnac, a parlare degli uvaggi utilizzati, in primis Ugni Blanc, di terroir di una zona della Francia in Guascogna nei pressi della cittadina di Condom dove si trova la distilleria, di abbinamenti e di sensazioni gustative.

La Maison Janneau è una delle più antiche grandi maison di Armagnac. È stata fondata nel 1851 a Condom da Pierre Etienne Janneau. Janneau è uno dei principali produttori che si occupano di distillazione, invecchiamento e imbottigliamento nella regione AOC dell’Armagnac. La Maison possiede una delle più importanti riserve di acquaviti invecchiate della regione; il 65% delle sue acquaviti hanno oltre 12 anni. Grazie alla sua riserva e all’utilizzo di una doppia distillazione, Janneau propone una gamma unica di Armagnac Premium, premiata più volte per il suo alto livello di qualità. Per la preparazione dei suoi Armagnac, la Maison Janneau utilizza esclusivamente vini bianchi naturali, senza additivi néconservanti, ottenuti secondo metodi di vinificazione tradizionali. I vini provengono dai migliori vitigni Ugni Blanc, Folle Blanche e Baco. Sono le caratteristiche del suolo a influenzare lo stile dei vini: più fruttati e delicati nel Bas-Armagnac, più vigorosi e corposi nel Ténarèze e nell’Haut-Armagnac. Dopo la fermentazione si può procedere alla distillazione del vino naturale.

Nel 1972, Janneau ha reintrodotto nella regione il metodo della doppia distillazione, un antico metodo in alambicco utilizzato originariamente nell’Armagnac. Unici in Guascogna, gli alambicchi a doppia distillazione della Maison Janneau restituiscono la quintessenza del carattere di ciascuna delle acquaviti, così come tutta la raffinatezza e la complessità dei suoi aromi. Successivamente, le preziose acquaviti invecchiano con pazienza all’interno di botti di rovere da 450 litri, all’ombra delle antiche cantine della Maison. Saranno necessari diversi anni affinché le acquaviti acquisiscano il loro caratteristico colore ambrato e sprigionino le loro innumerevoli note aromatiche. Segue dunque la miscela, un’arte delicata che necessita di una lunga esperienza. Il Maître de Chai della Maison Janneau, con i suoi 34 anni di esperienza, conserva gelosamente i suoi segreti che daranno vita a grandi Armagnac e miscela le acquaviti in funzione della personalità che si desidera conferire agli Armagnac: fruttata per la gamma Blend, fresca e floreale per la gamma Single Distillery. Dunque Janneau rappresenta l’unica Maison a proporre una gamma nata dalla miscela di una distillazione semplice (40%) e doppia (60%), permettendo così di ottenere una meravigliosa complessità aromatica. IBlend nascono da territori, vitigni e periodi di invecchiamento differenti. Lo stile di queste miscele è raffinato, rotondo e acquisisce maggiore complessità con l’aumentare degli anni di invecchiamento. Agli ospiti sono stati presentati in sequenza (con gustosi abbinamenti, con mignon mela cannella, stuzzichini con foie gras e roquefort e una selezione di cru di cioccolato fondente al 75% Venchi):

Grand Armagnac V.S.O.P.

Simbolo della Maison Janneau e del suo stile, il V.S.O.P. è una miscela di acquaviti accuratamente selezionate, alcune invecchiate per 20 anni in botti di rovere all’interno delle nostre cantine centenarie. Con i suoi aromi di miele, fico, vaniglia e un finale tostato e corposo, il V.S.O.P. rappresenta l'espressione della lunga esperienza di Janneau e dellasua continua ricerca della perfezione.

Grand Armagnac X.O.

X.O. è un assemblaggio di acquaviti invecchiate per 30 anni, in gran parte all'interno di botti in rovere. Con un sentore floreale e ricco di aromi che richiamano le noci tostate, X.O. rappresenta una miscela complessa di acquaviti distillate a semplice e doppia distillazione, indicate particolarmente ai palati più esigenti.

Grand Armagnac 12 anni

Perfettamente equilibrato, il 12 anni è rotondo, intenso e fruttato. Gli aromi dominanti di prugna e frutta secca, note morbide, balsamiche di eucalipto, vaniglia e agrumi e nocciole associati a un sapore legnoso, rendono la sua personalità assolutamente unica. In bocca molto sapido persistente con finale gliceroso. Il 12 anni presenta una perfetta maturazione, da gustare in un ballon o da utilizzare per la preparazione di cocktail sofisticati

Grand Armagnac 25 anni

L’Armagnac più vecchio della gamma Single Distillery offre un’esperienza unica e indimenticabile. Di colore ambrato, al naso note di marzapane, mon cherie, cioccolato ecaffè, marmellata di arance, ma anche frutta resinosa e secca. Ottima acidità, appare opulento, ma con una finezza rara, lunga persistenza.

Grand Armagnac Janneau 1973

Questo blend è il primo ad essere distillato interamente a doppia distillazione. Tale processo ha creato un’acquavite di grande finezza, delicata, morbida e fruttata. Invecchia in botti di rovere provenienti dalla foresta Monlezun, situata in Guascogna. La perfezione pura offerta in una bottiglia unica disegnata per Janneau. È una deliziosa combinazione di note aromatiche e frutta secca. Offre profondità con con l’unione perfetta di spezie, prugne e burro.