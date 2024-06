E’ stato siglato nella mattinata di oggi, 13 giugno, il Protocollo d’Intesa tra la Prefettura di Grosseto e l’Associazione di Promozione Sociale, Democrazia nelle Regole – ETS.

Il Protocollo d’Intesa dà seguito, in sede territoriale, al Protocollo di Intesa Nazionale, stipulato in data 15 novembre 2012, e rinnovato in data 22 gennaio 2022, con il Ministero dell’Interno, 33 per la promozione di iniziative di sensibilizzazione della collettività in materia di legalità e di cittadinanza democratica.

Si tratta del 58° Protocollo d’Intesa che da 2013 la nostra Associazione ha siglato in altrettante Prefetture italiane.

Un grazie alla Sig.ra Prefetto, la dr.ssa Paola Berardino, e al Prof. *Gabriele Marini, USR Toscana, per la disponibilità e sensibilità ad avviare, già dal prossimo autunno, un nuovo percorso formativo nelle scuole della stessa Provincia di Grosseto.

Un caloroso benvenuto a Rosanna Andreozzi, presente in Prefettura e da oggi socia di Democrazia nelle Regole.

«Vogliamo parlare ai ragazzi utilizzando la loro lingua – ha dichiarato dopo la firma del Protocollo il Presidente di DnR Giulio Bacosi – presentando la Costituzione a partire dai temi di attualità e con gli strumenti comunicativi che gli stessi giovani utilizzano. Cosa c’è dietro all’uso scorretto di un telefonino? Abbiamo alcuni principi fondamentali che possiamo presentare loro: le Regole non opprimono, ma liberano; la Regola della Regola è all’art.2: la Solidarietà»

Previsto a settembre un incontro che coinvolgerà le scuole e le consulte degli studenti di diverse province dove il Protocollo è stato firmato.

Democrazia nelle Regole è pronta a ripartire con il viaggio nelle Regole e nella Civiltà.