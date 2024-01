Nelle indagini riguardanti il ferimento di un 31enne durante una festa di Capodanno a Rosazza, il deputato Emanuele Pozzolo è indagato per lesioni aggravate. La pistola coinvolta nell’incidente appartiene al politico, e la procura di Biella ha aperto un fascicolo sull’evento. Pozzolo sostiene di non essere stato l’autore dello sparo, rendendo necessario l’avvio di un’indagine completa.

Il 1° gennaio, alle 7:25, le forze dell’ordine hanno eseguito uno stub sulle mani e sugli indumenti di Pozzolo, al fine di rilevare eventuali residui derivanti dall’esplosione dell’arma. Il deputato si è sottoposto al test per tracce di polvere da sparo, confermando che la pistola era di sua proprietà. Il ferimento è avvenuto durante una festa alla Pro loco di Rosazza, dove il colpo partito dalla mini pistola di Pozzolo ha colpito il genero di un uomo della scorta del sottosegretario Andrea Delmastro.

Le autorità stanno raccogliendo testimonianze per comprendere i dettagli dell’incidente. Pozzolo è stato già ascoltato dai carabinieri dopo l’evento. La sindaca di Rosazza, Francesca Delmastro, sorella del sottosegretario Andrea Delmastro, si è dichiarata basita e senza parole riguardo all’accaduto.

Il test per le tracce di polvere da sparo è stato eseguito su entrambe le mani e sugli indumenti del deputato, indicando un’attenzione alle indagini sulla dinamica dell’incidente. La Prefettura di Biella procederà con la revoca del porto d’armi per la difesa personale di Pozzolo, considerando l’incidente come ragione sufficiente. La decisione è presa anche in base al recente trasferimento di residenza del deputato a Campiglia Cervo, nel Biellese.

Nonostante le lesioni al 31enne e il sequestro dell’arma, non è stata presentata alcuna querela da parte della vittima. Il giovane ferito è stato dimesso dall’ospedale di Ponderano, Biella, in quanto le lesioni sono risultate lievi. La North American Arms Lr22 coinvolta nell’incidente è legalmente detenuta da Pozzolo, che ha anche il porto d’armi. Si tratta di un revolver in miniatura comunemente utilizzato come arma da collezione o “arma da borsetta”.