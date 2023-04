La circolazione ferroviaria tra Firenze e Bologna è ancora sospesa, dopo l’incidente avvenuto la scorsa notte nella stazione di Firenze Castello, quando un carro del treno merci è uscito dai binari. Secondo Trenitalia, i treni a alta velocità, intercity e regionali rischiano di subire ritardi fino a 180 minuti, cancellazioni e limitazioni di percorso. È stato attivato il servizio sostitutivo con bus tra Firenze e Prato. Il deragliamento ha causato la caduta di elementi della ferrovia, tra cui pali e tralicci che sorreggono i cavi che erogano l’alimentazione elettrica ai treni e alla linea.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) stanno lavorando alla riparazione della linea, ma ci vorrà tempo per ripristinarla nel tratto tra Firenze Castello e Prato. Il convoglio coinvolto nell’incidente fa parte di un’azienda logistica esterna al gruppo Ferrovie dello Stato (Fs) e trasportava un carico di container. Rfi ha precisato che l’incidente ha causato danni ma nessun ferito. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha dichiarato di seguire l’accaduto con attenzione e di essere in costante contatto con i tecnici di Rfi per garantire la riprotezione del servizio per tutti i passeggeri.

L’incidente ha creato disagi anche alla stazione Termini di Roma, con centinaia di passeggeri bloccati sulle banchine a causa del traffico ferroviario paralizzato. Molti chiedono informazioni e sono preoccupati per i loro familiari in partenza o in arrivo dalla stazione. I ritardi e le cancellazioni dei treni ad alta velocità hanno avuto ripercussioni anche sulla stazione di Napoli Centrale, con inevitabili disagi per i passeggeri in arrivo o in partenza dalla stazione.

Secondo gli annunci degli altoparlanti della stazione centrale di Milano, la circolazione sulla linea dell’alta velocità riprenderà gradualmente dalle 12. Nel frattempo, un treno Intercity Milano-Salerno è rimasto fermo dalle 2.30 della notte scorsa con 160 persone a bordo che non possono essere evacuati perché il convoglio è fuori dalla banchina. Si registrano anche servizi sostitutivi o cancellazioni per cinque convogli in partenza da Napoli. Gli addetti ai varchi per il controllo dei biglietti stanno annunciando per megafono che i treni Italo giungeranno solo fino a Firenze.

Nonostante l’impegno degli addetti alle aziende ferroviarie, la situazione dei ritardi potrebbe peggiorare con il trascorrere delle ore. Tuttavia, al momento non si registrano situazioni di particolare tensione nelle stazioni interessate dagli inconvenienti.