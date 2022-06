Marino Fardelli e Manuela Veronelli a colloquio sul tema di una collaborazione futura per una migliore tutela dei cittadini.

Si è svolto questa mattina presso la Regione Lazio un incontro tra il Difensore civico del Lazio, Marino Fardelli, e la Garante del servizio idrico integrato della Regione Lazio, avvocato Manuela Veronelli: tema dell’incontro, che era finalizzato a realizzare un primo scambio di buone pratiche e orientato verso una interlocuzione futura sui temi della difesa civica a beneficio dei cittadini, le istanze dei cittadini che pervengono alla difesa civica sui temi dell’acqua e dei servizi idrici.

Creare un canale tra le due figure di garanzia, per una maggiore puntualità nella risposta ai cittadini, è stata una delle idee scaturite dall’incontro; ma è sul tavolo anche l’idea di fare incontri sui territori in modo congiunto, a partire dai prossimi mesi, per far conoscere meglio ai cittadini l’opportunità di un servizio a loro tutela del tutto gratuito.