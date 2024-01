La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza che riconosce il diritto di un lavoratore a un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti, anche nel caso in cui il dipendente dia le dimissioni. La Corte ha chiarito che gli Stati membri non possono limitare questo diritto per ragioni legate al contenimento della spesa pubblica.

Il caso specifico coinvolge un funzionario del comune di Copertino (Lecce), che, dimettendosi volontariamente in vista del prepensionamento, ha richiesto un’indennità sostitutiva per 79 giorni di ferie annuali non utilizzate durante il suo impiego.

Il comune sosteneva che il funzionario era consapevole dell’obbligo di prendere i giorni di congedo rimanenti prima delle dimissioni e che non aveva il diritto di convertirli in indennità. Secondo la legge italiana, i lavoratori del settore pubblico non hanno diritto al pagamento delle ferie annuali non utilizzate.

La Corte di Giustizia dell’UE ha respinto tale interpretazione, confermando che il diritto europeo impedisce a una normativa nazionale di vietare il pagamento di un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute quando il lavoratore termina volontariamente il rapporto di lavoro. La Corte ha sottolineato che il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite, compresa la possibilità di sostituirle con un’indennità finanziaria, non può dipendere solo da considerazioni economiche, come il contenimento della spesa pubblica.