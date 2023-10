Il mondo celebra il centenario della Disney con una serie di iniziative straordinarie. Dall’originale serie di sneaker Vans ispirate al leggendario marchio californiano degli skateboarders al lancio di una Vespa speciale da parte della Piaggio, il mondo si unisce per celebrare il glorioso passato e il futuro dell’impero di Topolino.

Tutto è iniziato il 16 ottobre 1923, quando i fratelli Walt e Roy Disney firmarono il loro primo contratto per la produzione di 12 film con la distributrice di cartoni animati di New York, Margaret Winkler. Questo segnò l’atto di nascita dell’impero Disney, un’impresa che ha rivoluzionato la cultura e la coscienza degli americani.

Disney è diventata la prima società a combinare la televisione, i cartoni animati, i documentari, i parchi a tema, i libri e il merchandise sotto un unico marchio. Ha creato nuovi personaggi, sincronizzato l’animazione con il suono e innovato con le versioni live-action dei suoi classici.

Il centenario sarà celebrato con una grande mostra a Londra che si replicherà a novembre a Chicago. La mostra presenta una serie di personaggi iconici, tra cui Oswald The Lucky Rabbit, considerato un prototipo di Topolino.

Disney ha anche notevolmente influenzato l’intrattenimento per bambini, nonostante alcune controversie legate a personaggi e tematiche ritenuti offensivi. Tuttavia, questo non scalfisce la celebrazione del glorioso passato della Disney, che ha dato vita a personaggi come Paperino, Cenerentola, Biancaneve, Mary Poppins, Frozen e Toy Story.

Disney ha recentemente aumentato il prezzo del biglietto d’ingresso per i suoi parchi a tema, preparandosi a investire 60 miliardi di dollari in dieci anni per nuove attrazioni e crociere. Inoltre, il centenario vedrà il lancio di un’esperienza interattiva su TikTok, in cui i fan potranno creare video sui brand Disney.

Infine, ci sarà un’asta multimediale denominata “Create 100” a beneficio della Fondazione Make-A-Wish, in cui saranno offerti oggetti come il catsuit indossato da Beyoncé nel visual album “Black is King” e una scultura in onore dello stilista Virgil Abloh. La Disney celebra un secolo di magia, innovazione e intrattenimento, guardando al futuro con speranza e ambizione.