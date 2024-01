Nel dopo partita tra Roma e Lazio, si sono verificati disordini fuori dallo Stadio Olimpico, con due gruppi di tifosi giallorossi che hanno cercato più volte di raggiungere Ponte Milvio per confrontarsi con i sostenitori della Lazio. Circa quattrocento persone sono rimaste coinvolte, lanciando pietre, bastoni e altri oggetti contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con cariche per disperderli.

Le tensioni sono esplose al termine del match, quando i sostenitori giallorossi hanno tentato di raggiungere Ponte Milvio durante il deflusso, creando situazioni di pericolo. La polizia è intervenuta con cariche in diverse vie, tra cui via Cardinal Consalvi, via del Pinturicchio e piazza Mancini, per allontanare i tifosi.

Attualmente, tre tifosi sono stati fermati dalla polizia in relazione ai disordini, mentre ulteriori indagini sono in corso per identificare gli altri partecipanti agli scontri. I tentativi di raggiungere Ponte Milvio hanno causato lanci di pietre e bastoni contro le forze dell’ordine.

Prima del derby, alcuni tifosi biancocelesti si sono radunati a Ponte Milvio, intonando canti e saluti romani, con riferimenti controversi a episodi storici. Inoltre, durante il riscaldamento delle squadre, sono avvenuti scambi di petardi e fumogeni tra le due tifoserie, con una tensione palpabile sugli spalti. Anche l’allenatore della Roma, José Mourinho, ha osservato la situazione da vicino, senza tuttavia richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

L’episodio aggiunge un capitolo triste alla lunga rivalità tra le due squadre, sottolineando la necessità di misure più efficaci per prevenire simili incidenti e garantire la sicurezza durante e dopo gli incontri calcistici.