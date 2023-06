Novak Djokovic ha scritto la sua pagina nella leggenda del tennis vincendo il torneo di Roland Garros e stabilendo il nuovo record di vittorie nei tornei Slam per un tennista. Con questo successo, Djokovic ha conquistato il suo 23º titolo Slam, superando Rafael Nadal. Nella finale, Djokovic ha sconfitto Casper Ruud in tre set, con un punteggio di 7-6, 6-3, 7-5. Questa è la terza vittoria di Djokovic nel singolare a Roland Garros, dopo quelle del 2016 e del 2021. Oltre a queste, Djokovic ha vinto 10 volte gli Australian Open, 7 volte Wimbledon e 3 volte gli US Open. Nadal rimane fermo a 22 titoli Slam, mentre Roger Federer ne ha conquistati 20. Il record assoluto di vittorie nei tornei Slam spetta comunque alla tennista australiana Margaret Court, con 24 vittorie nel singolare. Con questa vittoria, Djokovic tornerà al primo posto nella classifica ATP, prolungando il suo primato di settimane trascorse come numero 1 del mondo, che ora sale a 388. Durante la premiazione, Djokovic ha espresso la sua gioia per questo risultato e ha lanciato un messaggio ai giovani, invitandoli a vivere nel presente e a costruire il loro futuro giorno per giorno.