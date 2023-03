“Esprimo il mio plauso al ministro Pichetto Fratin, al ministro Lollobrigida e al ministro Urso per aver sostenuto e introdotto nel DL Energia, una misura sulla fiscalità agroenergetica che consentirà di calmierare gli effetti dell’aumento dei prezzi dell’energia per le imprese agricole che producono energia rinnovabile, già fortemente colpite per il rincaro dei prezzi delle materie prime, e sulla quale in più occasioni in sede parlamentare Forza Italia ha sollecitato una risposta”. Lo dichiara in una nota il deputato azzurro e vice presidente della Commissione Ambiente alla Camera, Francesco Battistoni.

“La misura varata dal Consiglio dei Ministri – aggiunge – avrà un effetto positivo non solo sotto il profilo finanziario, ma permetterà anche di sbloccare nuovi investimenti nel settore primario, in linea con gli obiettivi del PNRR. È una risposta concreta e di programma attesa da tempo che aiuterà l’Italia e le filiere di riferimento”, conclude Battistoni.