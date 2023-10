ROMA- Domani, 2 ottobre ricorre la 3ª edizione della festa dell’operatore di Rsa, casa di riposo e assistenza domiciliare. Sarà possibile seguire la diretta dell’evento sui canali social di Anasteitalia. Alle ore 10 il presidente di Anaste, Sebastiano Capurso, interverrà presentando la giornata ed il progetto Rsa Sicura Anaste. Alle 10,20 si parlerà di diritti degli anziani e sicurezza delle strutture con Laila Perciballi, garante dei diritti degli anziani del comune di Roma. Alle 10,25 al via il collegamento con le strutture con il direttore Network SenzaEtà Luca Guazzati. Alle 10,45 si tratterà del tema “Soluzioni per Rc professionali” con Angelo Falleroni, Rocco Piccolo e consulenti Anaste. Alle 10,50 sarò la volta di “Chef sanitario”con Igionio Vassari e Giovanni Varoli. Si proseguirà alle 11 trattando il programma di screening gratuito per i dipendenti per le malattie polmonari con Alba Malara, presidente Fondazione Anaste Humanitas. Alle 11,5 ancora collegamenti con le strutture co Averardo Orta, presidente Echo e Bernd Meurer , presidente BPA. Alle ore 11,15 sarà la volta del nuovo CCNL Anaste con Paolo Amato, ufficio legale Anaste. Alle 11,20 sarà presentata la nuova vignetta Anaste percorso sicurezza e sarà presente lo stesso autore. Si proseguirà poi ancora una volta con il collegamento con le strutture ed alle 11,45 con la presentazione del progetto “Una struttura una storia” e del concorso fotografico “Rsa sicura” con Michela Capurso. Alle 11,50 spazio alle nuove proposte con Pier Paolo Gasbarri ed alle 11,55 presentazione del convegno Lumsa con il presidente Anaste, Capurso.