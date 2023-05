Domenica scura sulle strade italiane, con incidenti mortali che hanno colpito varie regioni, dalla Puglia all’Umbria e oltre. Una triste giornata che ha lasciato un bilancio tragico, con quattro giovani morti e un altro in condizioni gravi nella provincia di Perugia.

Il caso più grave si è verificato poco prima delle 4 del mattino nella zona del lago Trasimeno, a Torricella di Magione, lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle. Tre giovani sono rimasti vittime di un terribile incidente. Nel secondo episodio mortale, avvenuto a Gubbio lungo la variante della statale 219, un ventiseienne del posto, conosciuto per la sua passione per i Ceri e per le moto, ha perso la vita. Nel pomeriggio, lungo la statale 90, a Troia nel Foggiano, un altro incidente stradale ha causato la morte di altre tre persone, coinvolgendo un’auto e due moto.

Ma la lista delle vittime non si ferma qui. Un uomo di 67 anni ha perso la vita in un incidente a Bolzano Vicentino, in un’auto contro un’altra vettura. A Castiglion Fiorentino, invece, è deceduto un 34enne di origine romena, residente a Camucia, che stava andando a lavorare su un’auto condotta da un collega. In Sardegna, un ragazzo di 16 anni è stato investito da un’auto lungo la strada a quattro corsie Sassari-Alghero ed è ora ricoverato in ospedale in condizioni critiche. Infine, una donna è stata investita a morte ad Acilia, alla periferia di Roma.

Il bilancio più grave si registra comunque in Umbria. A Torricella, sulla strada verso Perugia, un’utilitaria su cui viaggiavano quattro giovani di origini straniere, ma residenti a Perugia, è uscita di strada. Sono morti il conducente, una ragazza ancora minorenne, e un’altra giovane poco più grande. Il quarto occupante è stato trasportato in ospedale a Perugia con riserva di prognosi. Un conducente di un’altra vettura, che era stata sorpassata senza essere coinvolta nell’incidente, ha dato l’allarme. L’auto finita fuori strada ha distrutto una parte della guardrail prima di precipitare in un burrone sottostante.

Le indagini sull’identità delle vittime e del ferito sono state particolarmente complesse. La procura della Repubblica di Perugia ha aperto un fascicolo sull’incidente e disporrà l’autopsia per il giovane conducente. Gli inquirenti cercheranno di comprendere le cause della tragedia, valutando fattori come la velocità e l’eventuale uso di alcol. Un fascicolo esplorativo è stato aperto, e viene ipotizzato il reato di omicidio stradale.