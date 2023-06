Donald Trump è stato incriminato per possesso di documenti segreti a Mar-a-Lago, secondo un annuncio pubblicato sul suo social network Truth. Questa è la seconda incriminazione per l’ex presidente degli Stati Uniti, dopo quella relativa al pagamento alla pornostar Stormy Daniels. Tuttavia, è la prima volta nella storia americana che un ex presidente affronta accuse a livello federale.

Le accuse mosse contro Trump includono la violazione dell’Espionage Act per aver trattenuto documenti legati alla difesa nazionale e non averli consegnati alle autorità competenti. Trump ha espresso la sua rabbia attraverso un video e ha affermato di essere un “uomo innocente”. Ha accusato di interferenza nelle elezioni e ha dichiarato che vogliono distruggere la sua reputazione per vincere le elezioni.

Le accuse a Trump includono la cospirazione, l’ostacolo alla giustizia, le dichiarazioni false e la ritenzione volontaria di informazioni di difesa nazionale. Queste accuse federali mettono gli Stati Uniti in una situazione senza precedenti, poiché Trump potrebbe essere il candidato repubblicano alle elezioni del 2024 e potrebbe trovarsi ad affrontare Joe Biden, il cui governo sta cercando di incriminarlo.

L’indagine sul possesso dei documenti segreti di Trump è iniziata nel 2021, quando è stato scoperto che l’ex presidente non aveva consegnato tutti i documenti al termine del suo mandato alla Casa Bianca. Ciò ha portato a una perquisizione dell’FBI a Mar-a-Lago e ora all’incriminazione. La Casa Bianca e il presidente Biden non hanno commentato le accuse.

Mentre si avvicina la campagna elettorale del 2024, i candidati repubblicani e il partito sono rimasti in silenzio sul caso. Alcuni sostenitori di Trump difendono l’ex presidente, mentre altri repubblicani ritengono che dovrebbe ritirarsi dalla campagna elettorale a causa delle sue azioni che mancano di rispetto per la Costituzione e la legge.

Nonostante l’incriminazione, Trump ha confermato i suoi comizi previsti per sabato e continua la sua campagna elettorale. La situazione rimane tesa e il futuro politico dell’ex presidente è oggetto di grande speculazione.