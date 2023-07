Una tragica scoperta è stata fatta a Palermo, dove una donna di 61 anni, Francesca Marchione, è stata trovata morta nell’ascensore di un edificio in via Oreto. Il corpo della donna è stato trovato bloccato tra due piani, e si presume che sia morta stamane, rimanendo nell’ascensore per diverse ore.

I vigili del fuoco sono stati chiamati dal personale del 118, contattato dai residenti dell’edificio. Le indagini sull’accaduto sono in corso e sono condotte dai carabinieri.

Non è ancora chiaro se la donna sia rimasta bloccata nell’ascensore a causa di un black out o di un guasto tecnico. Alcuni residenti hanno dichiarato di non aver avuto problemi di interruzione di corrente durante la giornata, ma alcuni commercianti della zona hanno riferito di black out. Alcuni negozi, come un bar e un market, sono rimasti chiusi a causa di questa interruzione di corrente.

Secondo quanto riferito dai residenti, l’ascensore era fermo tra due piani con le porte aperte, e qualcuno ha chiamato il 118 e i vigili del fuoco per la scoperta del corpo.

La donna viveva da sola nell’appartamento, ed è stata trovata nell’ascensore in una posizione che fa presumere che sia morta nel tentativo di forzare le porte dell’ascensore per aprirle. Secondo quanto riferito, l’ascensore sarebbe stato utilizzato dalla donna intorno alle 6.30 di stamane. Le autorità stanno ancora cercando di comprendere la dinamica precisa di questo tragico evento.