La recente tempesta informatica sembra ormai alle spalle, ma i disagi persistono in tutto il mondo. Il venerdì nero ha visto la cancellazione di 6.855 voli a livello globale, e nella mattinata successiva altri 1.600 voli sono stati fermati a causa del tilt che ha coinvolto la società di sicurezza informatica CrowdStrike e Microsoft.

L’interruzione tecnologica globale, correlata a un aggiornamento software di CrowdStrike, ha colpito quasi 8,5 milioni di dispositivi. Microsoft ha precisato che l’incidente non è stato causato direttamente da loro, ma ha avuto un impatto significativo sul loro ecosistema. L’errore è stato identificato in un file denominato “291” e corretto tempestivamente.

Negli Stati Uniti e in Gran Bretagna c’è ottimismo sul ritorno alla normalità, ma gli esperti informatici avvertono che gruppi di hacker potrebbero sfruttare il bug per avviare ulteriori disagi. CrowdStrike ha allertato i suoi clienti, specialmente quelli in America Latina, di possibili attacchi e ha consigliato di comunicare solo attraverso canali ufficiali.

Due paesi, Russia e Cina, sono rimasti quasi indenni dalla tempesta. La Cina, grazie alla sua autonomia tecnologica e all’uso di piattaforme come Tencent, Alibaba e Huawei, ha subito pochi effetti. In Russia, le sanzioni occidentali hanno indirettamente protetto il paese, sottolineando l’importanza della sostituzione del software straniero con quello locale.

I leader mondiali, compreso il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, hanno affrontato l’incidente. Anche se non è stato un attacco hacker, l’evento ha spinto gli esperti a riflettere sulle future contromisure. Edward Ongweso Jr ha evidenziato i rischi della concentrazione e monopolizzazione nel settore informatico occidentale, invitando a un approfondimento sulla questione della concorrenza.

L’incidente ha messo in luce la vulnerabilità delle infrastrutture informatiche globali e l’importanza di una maggiore diversificazione e sicurezza. Mentre il mondo si riprende dai disagi, le discussioni su come prevenire futuri blackout informatici sono appena iniziate.