Mario Draghi, Olaf Scholz ed Emmanuel Macron sono arrivati a Kiev per la loro prima visita in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio. Il premier italiano, il cancelliere tedesco e il presidente francese incontreranno insieme il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Il presidente francese, Emmanuel Macron ha riferito: “Siamo venuti per inviare un messaggio di unità europea verso tutti i cittadini ucraini. Un messaggio di sostegno perché le prossime settimane saranno molto difficili”.

Il cancelliere Scholz si è impegnato ad aiutare l’Ucraina “per tutto il tempo necessario”.

A bordo del treno ucraino che li ha portati a Kiev i tre leader europei hanno avuto un vertice di circa due ore. La missione in Ucraina ha un valore politico e simbolico, per provare la compattezza europea. Il presidente Macron ha affermato: ” “Il presidente ucraino e i suoi funzionari dovranno negoziare con la Russia – noi faremo di tutto per fermare le forze russe e aiutare gli ucraini e il loro esercito”.