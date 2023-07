Droni sono stati abbattuti in due diverse località vicino a Mosca, nel distretto di Novaya Moskva e nella regione di Kaluga. I servizi di emergenza russi hanno confermato l’incidente, ma non sono state riportate vittime. Secondo il media Baza, un drone ha colpito un edificio amministrativo presso la base aerea di Kubinka alle 4 del mattino. Nel frattempo, sono stati limitati gli atterraggi e i decolli presso l’aeroporto Vnukovo di Mosca per motivi tecnici, secondo l’agenzia federale russa per il trasporto aereo. Non è ancora chiaro se questa decisione sia collegata all’arrivo dei droni. La Russia ha denunciato gli attacchi dei droni vicino a Mosca come un atto terroristico da parte dell’Ucraina. L’attacco ha causato interruzioni nell’aeroporto internazionale di Vnukovo. La portavoce del ministero degli esteri russo, Maria Zakharova, ha condannato l’attacco definendolo un nuovo atto terroristico contro infrastrutture civili, inclusi gli aeroporti. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha confermato l’attacco di droni attribuito all’Ucraina attraverso un messaggio su Telegram, annunciando anche la temporanea interruzione delle operazioni aeroportuali a Vnukovo. Tuttavia, ha sottolineato che gli attacchi sono stati respinti e che non ci sono vittime, mentre i servizi di emergenza sono al lavoro.