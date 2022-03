Due notti a Casa Greco, la struttura ricettiva di proprietà del Comune di Bagnoregio e gestita da Casa Civita, battute all’asta a Londra per tremila e cento sterline. Un risultato importante a favore di KIDS, associazione che si occupa di bambini e giovani con disabilità.

KIDS fornisce una serie di servizi essenziali sia per le persone affette da disabilità (fino ai 25 anni di età) che per le loro famiglie. La charity conta tra i suoi “patrons” David Cameron (che si è rivolto a KIDS per uno dei propri figli), Cherie Blair, Elton John, Cathy Newman ed altre personalità.

Nonostante sia una charity con sede nel Regno Unito, molti componenti del consiglio di amministrazione, inclusa la sua presidente, sono comunque italiani. La politica di KIDS è quella di non rifiutare mai nessuno, nemmeno i casi più difficili, avendo come obiettivo anche le loro famiglie: genitori, fratelli e sorelle; che spesso fanno fatica ad andare avanti. KIDS fa affidamento soprattutto su fondi governativi oltre che su quelli dei privati.

“Abbiamo voluto partecipare con Casa Greco a questo evento benefico con grande convinzione ed entusiasmo e siamo contenti del grande apprezzamento riscosso e anche un po’ meravigliati dal grande interesse che il nostro borgo di Civita ha riscosso durante la serata di beneficienza”. Le parole del sindaco di Bagnoregio Luca Profili e dell’amministratore di Casa Civita Francesco Bigiotti.