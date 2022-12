L’Argentina è campione del mondo, battendo la Francia ai calci di rigore 7-5. Festa in campo con la famiglia per Leo Messi. Il presidente argentino, Alberto Fernandez, dopo la vittoria della nazionale argentina ai Mondiali di calcio in Qatar, ha twittato: “Grazie ai giocatori e al team tecnico. Sono l’esempio che non dobbiamo arrenderci e che abbiamo un grande popolo e un grande futuro”. Il presidente francese Emmanuel Macron ha così commentato il risultato dei mondiali: “I Bleus ci hanno fatto sognare”. E’ scoppiata una incontenibile ‘fiesta’ argentina per la storica e meritata vittoria oggi della ‘selección’ ai mondiali di calcio del Qatar ai rigori contro i ‘Bleus’ francesi. E’ davvero sfrenata la gioia che, al fischio finale dell’arbitro Kwiatkowsi, si è immediatamente riversata per le strade di tutto il Paese al grido di ‘Vamos Argentina e ‘Dale campeòn!’, dopo il temporaneo pareggio della Francia che aveva rimesso in ballo la vittoria finale.