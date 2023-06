È morte Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi, a 76 anni. Flavia non è stata solo una compagna di vita per Prodi, ma anche una fidata consigliera, anche se a volte critica. La coppia ha trascorso insieme una vita piena di momenti significativi, come dimostra il titolo della loro biografia “Insieme”. La tragedia è avvenuta mentre Flavia si trovava in viaggio con il marito e alcuni amici lungo un sentiero francescano in Umbria. Durante una camminata, Flavia è improvvisamente caduta, forse a causa di un malore, in un’area impervia. Il soccorso alpino è intervenuto per recuperare il suo corpo sotto un violento temporale, ma i tentativi di rianimarla sono stati vani.

Flavia Franzoni, originaria di Reggio Emilia come il marito, era insegnante universitaria presso l’Università di Bologna, dove insegnava Metodi e tecniche dei servizi sociali. Nonostante la sua posizione e la sua professione, ha sempre dato la priorità al ruolo di nonna, madre e moglie, senza mettere in secondo piano la sua immagine pubblica. Flavia è stata descritta come una donna socievole, sorridente e con una memoria inesauribile sui temi di suo interesse. Era nota per il suo carattere anticonformista e un po’ ingenuo, come dimostra il fatto che, quando suo marito divenne Presidente del Consiglio, indossava scarpe comode e a buon mercato che scandalizzarono i salotti romani. Non era raro vederla per le strade di Bologna, scambiando chiacchiere con le persone mentre faceva la spesa. Durante il governo di Prodi, la loro casa a Bologna divenne uno dei principali centri della politica italiana e ospitò persino le madri di Plaza de Mayo.

Flavia Franzoni e Romano Prodi si sono conosciuti da giovani nell’Azione Cattolica e si sono sposati nel 1969. Ogni anno, in occasione dell’anniversario, Romano inviava a Flavia un mazzo di rose rosse. Flavia ha affrontato un momento difficile nel 2013, quando Prodi è stato candidato alla presidenza della Repubblica, ma è stato bocciato a causa della vicenda dei 101. Mentre Romano si trovava in Africa per conto dell’ONU, Flavia è rimasta a Bologna a gestire l’assedio mediatico con discrezione e un sorriso. Al suo ritorno, Romano ha trovato in Flavia un abbraccio e una persona in cui poteva fidarsi completamente.