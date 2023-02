E’ deceduta l’ex sciatrice Elena Fanchini. Nel 2018 aveva rinunciato alle Olimpiadi, a causa della sua malattia. A 37 anni l’ex sciatrice azzurra è morta nella sua casa di Solato in provincia di Brescia. Stava combattendo contro un tumore che aveva sconfitto, ma la scorsa estate si era ripresentato con una recidiva.

Nata a Lovere il 30 aprile 1985, sorella maggiore di Nadia, atleta di livello della nuova valanga rosa e di Sabrina, Elena in carriera ha vinto un argento nella discesa libera a Bormio ai Mondiali del 2005 quando, a nemmeno 20 anni, arrivò seconda alle spalle di Janica Kostelic. Ha preso parte a sei edizioni iridate e a tre Olimpiadi. In Coppa del mondo conquistò due vittorie in discesa a Lake Louise nel 2005 e dieci anni dopo a Cortina: una carriera in cui non sono mancati gli infortuni, dai quali Elena si era sempre rialzata. “Voglio tornare a sciare” aveva detto non senza commozione quando aveva annunciato di dover sospendere l’attività agonistica prima dei Giochi in Corea. Dopo la guarigione a fine 2018, il ritorno agli sci era durato davvero poco: una caduta in allenamento a Copper Mountain con frattura del perone l’aveva costretta tra le lacrime a dover rinunciare ancora. E sembrava un addio definitivo. Legatissima alla sorella Nadia, proprio con l’azzurra più forte aveva poi annunciato lo stop definitivo della carriera: un addio per due quello delle Fanchini sisters, arrivato ad aprile 2020, con Nadia diventata mamma di Alessandro pochi mesi prima, e Elena decisa a guardare al futuro senza gare. La scorsa estate però il male all’intestino che la sciatrice lombarda non è riuscita a vincere. Il comitato Fisi Alpi Centrali scrive su Facebook: ” Ha lottato fino all’ultimo, come era nel suo carattere di combattente, Elena Fanchini che si è spenta oggi nella sua casa di Pian Camuno. La malattia che l’aveva colpita alla vigilia delle Olimpiadi del 2018 e che aveva sconfitto una prima volta, è ritornata ancora più forte e si è portata via un puro talento dello sci che, a causa degli infortuni che hanno costellato la sua carriera, non ha raccolto quanto meritava. Nata sciisticamente, e non solo sulle piste di Montecampione, dove il padre era un addetto agli impianti, dopo aver difeso i colori dello Sci Club Montecampione 90 e del Comitato Alpi Centrali, dal 2003 ha fatto parte del gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle fino al 2020 quando si è ritirata dall’agonismo per tesserarsi poi con lo Sci Club Rongai Pisogne. Il Comitato tutto, con in testa Franco Zecchini, è vicino in questo triste momento ai famigliari e al marito Denis a cui va il più caloroso abbraccio. Il funerale si svolgerà sabato 11 febbraio alle ore 10.30 nella chiesa di Solato (fraz di Pian Camuno)”.