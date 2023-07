Arnaldo Forlani, ex leader democristiano, si è spento serenamente nella sua casa a Roma, all’età di quasi 98 anni. Nato a Pesaro l’8 dicembre 1925, è stato uno dei più importanti esponenti della Democrazia Cristiana, ricoprendo numerosi incarichi di rilievo non solo come segretario della Balena Bianca, ma anche nel governo.

Dopo aver lavorato a lungo come principale collaboratore di Amintore Fanfani nella corrente politica “Nuove Cronache”, negli anni ottanta Forlani abbandonò questa corrente e fondò, insieme ad Antonio Gava e Vincenzo Scotti, la corrente “Azione Popolare” (o “Grande centro”) alla fine del decennio. Ha ricoperto ruoli come presidente e vicepresidente del Consiglio, ministro degli esteri, della difesa e delle partecipazioni statali. È stato segretario della Democrazia Cristiana durante i periodi 1969-1973 e 1989-1992, noti come gli anni del Caf, l’acronimo che indicava la collaborazione politica tra Forlani, Giulio Andreotti e Bettino Craxi.

Forlani è diventato uno dei politici italiani più longevi, soprannominato il “coniglio mannaro” da Gianfranco Piazzesi, scrittore e giornalista. Nel 1980, fu uno dei protagonisti della vittoria di una maggioranza moderata al Congresso, che elesse Flaminio Piccoli come segretario, ponendo fine alla collaborazione con il PCI e rilanciando la formula del centro-sinistra. Durante il suo mandato come Presidente del Consiglio dal 1980 al 1981, Forlani affrontò numerose sfide difficili, tra cui il terrorismo, l’attentato a Papa Giovanni Paolo II, la sconfitta del referendum sull’aborto e lo scandalo della loggia P2, che alla fine lo portò alle dimissioni.

Nonostante le difficoltà, Forlani fu rieletto segretario della Democrazia Cristiana e guidò il partito durante la lunga crisi che seguì le dimissioni di Ciriaco De Mita. Tuttavia, le inchieste di Tangentopoli avviate dalla Procura di Milano nel 1992 colpirono sia il PSI che la DC, determinando la crisi e la dissoluzione del partito. Nelle elezioni politiche del 1992, la Democrazia Cristiana subì una forte perdita di consensi, segnando la fine dell’esperienza del Caf e della carriera politica di Forlani. Fu sconfitto dai “franchi tiratori” nella corsa alla presidenza della Repubblica e si dimise da segretario del partito, affrontando poi procedimenti giudiziari nell’ambito dell’inchiesta Mani pulite.

Arnaldo Forlani ha dedicato gran parte della sua vita alla politica, servendo come deputato per nove legislature dal 1958. Nel processo Enimont, è stato condannato per finanziamento illecito, ma ha scelto di scontare la pena tramite la collaborazione con la Caritas, affermando di considerarla ingiusta ma accettandola con spirito socratico come una sorta di cicuta da bere.

La scomparsa di Forlani ha suscitato profonda commozione, e Pier Ferdinando Casini, che è stato suo collaboratore, ha espresso gratitudine e addio a uno degli ultimi grandi protagonisti della Democrazia Cristiana della Prima Repubblica. Casini ha sottolineato l’impegno europeista e atlantista di Forlani e la sua strenua difesa della collaborazione tra la DC e i socialisti.