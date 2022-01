È morto l’imprenditore Calisto Tanzi. Ex patron di Parmalat ed ex proprietario del Parma Calcio, aveva 83 anni. Tanzi fu protagonista delle vicende che portarono al crac finanziario del gruppo Parmalat nel 2003. Venne condannato a 17 anni e 5 mesi (altre condanne arrivarono per filoni collegati, come il crac ParmaTour).