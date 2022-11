ROMA- Questa notte è morto il noto cantante Nico Fidenco, nato Domenico Colarossi, aveva 89 anni. Raggiunse il successo negli anni ’60 con canzoni che dominarono la scena musicale, tra le quali si ricordano: ‘Con te sulla spiaggia’ (seconda classificata a ‘Un disco per l’estate’ 1964), ‘Se mi perderai’, ‘Come nasce un amore’, ‘A casa di Irene’, ‘La voglia di ballare’ (finalista a ‘Un disco per l’estate’ 1965), ‘Goccia di Mare’, ‘Non è vero’, ‘Tutta la gente’, ma soprattutto ‘Legata a un granello di sabbia’ (1961), considerata il primo esempio di tormentone estivo italiano della storia, in quanto rimase prima in classifica per 14 settimane e fu il primo 45 giri a superare in Italia il milione di copie vendute (ne raggiunse addirittura il milione e mezzo). Autore di colonne sonore e testi ha proseguito l’attività artistica fino ai giorni nostri.