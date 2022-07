E’ morto improvvisamente a Roma l’attore Roberto Nobile. Aveva 74 anni, una lunga carriera divisa tra fiction di successo cinema e teatro.

in particolare il pubblico lo ricorda per un personaggio molto amato nella serie campione di ascolti il commissario Montalbano, Nicolò Zito, il giornalista di Retelibera, amico e consigliere di Luca Zingaretti in tante indagini, ruolo interpretato fin dal 1999 ma anche in quello Antonio Parmesan in Distretto di Polizia.