Il giornalista e scrittore Luca Goldoni è scomparso all’età di 95 anni. La sua carriera copre una vasta gamma di esperienze, dalla cronaca nera all’invio di corrispondenze di guerra, e dalla scrittura per testate come il Corriere della Sera, QN, Il Resto del Carlino, il Giorno e la Nazione, fino alla scrittura storica e all’osservazione umoristica dei costumi italiani. Goldoni è stato un autore di successo e ha vinto numerosi premi, tra cui il Libro d’Oro per aver venduto oltre tre milioni di copie dei suoi libri e la Palma d’Oro al salone dell’umorismo per ‘Non ho parole’. Nato a Parma nel 1928, Goldoni ha iniziato la sua carriera giornalistica scrivendo per la Gazzetta di Parma e successivamente per il Resto del Carlino a Bologna. Uno dei momenti salienti della sua carriera fu la sua corrispondenza da Praga nel 1968, dopo l’invasione sovietica, in cui scrisse in dialetto parmigiano per eludere la censura sovietica. Questa esperienza fu raccontata da Goldoni stesso nel 2021. Luca Goldoni ha scritto diversi libri di successo nel corso della sua carriera, tra cui ‘Lei m’insegna’, ‘È gradito l’abito scuro’, ‘Italia al guinzaglio’, ‘Il sopravvissuto’ (premio Fenice Europa), ‘Il mare nell’anima’, ‘Cioé’, ‘Tranelli d’Italia’ e ‘Francesco Baracca’, scritto insieme al figlio Alessandro, anch’egli giornalista. Uno dei suoi interessi è stato il personaggio di Maria Luigia, duchessa e una delle mogli di Napoleone, di cui ha scritto con arguzia e passione. Luca Goldoni è morto nel pomeriggio di ieri presso l’hospice di Casalecchio di Reno (Bologna), dove era stato ricoverato negli ultimi giorni a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. La scomparsa di Luca Goldoni lascia un vuoto nella scrittura e nel giornalismo italiani, ma il suo lavoro rimarrà un contributo prezioso alla cultura e alla letteratura del paese.