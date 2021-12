L’attore Paolo Calissano è stato trovato morto nella serata di ieri, 30 dicembre, nella sua abitazione. Aveva 54 anni. E’ stata la compagna a dare l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri insieme al medico legale. I carabinieri hanno trovate in casa diverse scatole di psicofarmaci.E’ stata disposta l’autopsia, che sarà eseguita al Gemelli, per chiarire le cause della morte. Calissano aveva studiato a Boston per poi dedicarsi ai fotoromanzi e poi al cinema ed alla tv. Aveva nel 2004 partecipato alla seconda edizione dell’Isola dei famosi, ma si era dovuto ritirare per un infortunio. Nel 2005 era stato arrestato con l’accusa di aver causato la morte della ballerina brasiliana Ana Lucia Bandeira Bezerra, stroncata da un’overdose nella sua casa di Genova, e aveva patteggiato la pena di 4 anni, scontandola nella comunità di recupero per tossicodipendenti ‘Fermata d’autobus di Trofarello, a Torino. Aveva poi ottenuto l’indulto. Era tornato a recitare al Teatro Brancaccio di Roma nel musical A un passo dal sogno, nel 2007. L’anno dopo era stato ricoverato a Genova per un malessere e trovato positivo alla cocaina. La sua ultima apparizione in tv nel 2018, nella fiction di Rai1 Non dirlo al mio capo 2.